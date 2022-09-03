SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Samsun’da! TEKNOFEST’te önemli açıklamalar | Video

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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video 03.09.2022 | 16:18
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Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya sert tepki | Video 02.09.2022 | 23:35
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Mehmet Barlas | ABD'ye çok güvenen Yunanistan'ın sonu sefalet olacaktır 02.09.2022 | 16:39
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.