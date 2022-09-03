SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Samsun’da! TEKNOFEST’te önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.