Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi.