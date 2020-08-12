Son dakika! Bilim Kurulu'ndan okulların açılmasına ilişkin öneri! | Video
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin okullarda en az bir ay yüz yüze eğitimin başlatılmamasını önerdi.