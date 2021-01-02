Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısı açıklaması | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dünyayı sarsan ölümcül (Covid-19) koronavirüs salgınına da değinerek yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşıldığı müjdesini de verdi.