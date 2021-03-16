Son Dakika: Esra Erol’da ‘Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim...' diyen Hakkı Türkiye’yi çıldırttı! | Video
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Son Dakika… ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin gündemini belirleyen Esra Erol, bugün farklı konusuyla izleyicinin karşısına çıktı. Programa katılan Hakkı bey, açıklamalarıyla sadece Esra Erol’u değil aynı zamanda tüm Türkiye’yi çileden çıkarttı. Esra Erol’un detaylarına ulaştığı olayda bir aile dramı ortaya çıktı. İşte o olay...