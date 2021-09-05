Son dakika haberi | Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Conde gözaltına alındı | Video

Gine'nin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden silah sesleri duyulurken bölgede askerlerin sokağa indiği belirtildi. Edinilen son dakika haberine göre; Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü. Öte yandan, Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.