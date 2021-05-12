Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video

Son Dakika Haberi... İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddet dozunu artırarak devam ediyor. Hava saldırılarını sürdüren İsrail Gazze'yi yine bombaladı. Gelen son dakika bilgisine göre hava saldırısında hedef alınan bir binanın tamamı yıkıldı. Şu ana kadar 56 kişi şehit olurken, bu sayının artacağı düşünülüyor.