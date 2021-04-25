Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
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Son Dakika Haberi... Son haftalarda ülkemizde ve dünyada ciddi şekilde artış gösteren koronavirüs salgını etkisini sürdürüken, verilerdeki düşüş ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Günlük iyileşen sayısının, yeni vaka sayısını geçmesiyle birlikte ülke genelindeki aktif koronavirüs vaka sayısı da ciddi şekilde erimeye başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na ve alınması planlanan olası tedbirlere çevrildi. Sağlık Bakanlığı 25 Nisan'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...