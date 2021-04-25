Video Haber Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
25.04.2021 | 19:51

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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 01:01
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 25.04.2021 | 19:51
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Son dakika! MSB duyurdu: Yerle bir edildi! | Video 00:54
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Son Dakika Haberi... Son haftalarda ülkemizde ve dünyada ciddi şekilde artış gösteren koronavirüs salgını etkisini sürdürüken, verilerdeki düşüş ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Günlük iyileşen sayısının, yeni vaka sayısını geçmesiyle birlikte ülke genelindeki aktif koronavirüs vaka sayısı da ciddi şekilde erimeye başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na ve alınması planlanan olası tedbirlere çevrildi. Sağlık Bakanlığı 25 Nisan'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...

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