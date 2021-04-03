Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video
03.04.2021 | 19:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video 01:05
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video 03.04.2021 | 19:48
Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma | Video 01:17
Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma | Video 03.04.2021 | 18:07
CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit! 02:58
CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit! 03.04.2021 | 16:49
Burhanettin Duran | Donbas gerilimi, Biden ve Putin karşılaşmasının ilk raundu mu? 04:56
Burhanettin Duran | Donbas gerilimi, Biden ve Putin karşılaşmasının ilk raundu mu? 03.04.2021 | 15:31
Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açıldı 02:46
Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açıldı 03.04.2021 | 14:52
Mahmut Övür | FETÖ önlemi mi ‘fişleme’ mi? 04:13
Mahmut Övür | FETÖ önlemi mi ‘fişleme’ mi? 03.04.2021 | 14:08
Şebnem Bursalı | P kuşağı ne durumda? 04:03
Şebnem Bursalı | P kuşağı ne durumda? 03.04.2021 | 14:04
Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı 04:53
Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı 03.04.2021 | 13:22
Hasan Basri Yalçın | Karadeniz’in kuzeyine dikkat 03:37
Hasan Basri Yalçın | Karadeniz’in kuzeyine dikkat 03.04.2021 | 12:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 02:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 03.04.2021 | 12:05
Mehmet Barlas | Orwell’in 1984 kitabı sanki tüm dünyada sahneye koyuluyor 02:21
Mehmet Barlas | Orwell’in 1984 kitabı sanki tüm dünyada sahneye koyuluyor 03.04.2021 | 11:10
Hıncal Uluç | Sanatçının Kaderi... Ya da Kaya Akarsu... 02:18
Hıncal Uluç | Sanatçının Kaderi... Ya da Kaya Akarsu... 03.04.2021 | 10:35
Salih Tuna | Erdoğan’a karşı değişik bir ittifak 04:12
Salih Tuna | Erdoğan’a karşı değişik bir ittifak 03.04.2021 | 10:32
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Etsiz butsuz bir dünya! 03:01
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Etsiz butsuz bir dünya! 03.04.2021 | 09:49
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 00:37
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 03.04.2021 | 09:38
Engin Ardıç | Memleketimden zekâ pırıltıları 03:41
Engin Ardıç | Memleketimden zekâ pırıltıları 03.04.2021 | 09:45
İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti | Video 01:16
İstanbul Şişli'de kaldırımda tam 100 bin lira bulan kişi cebine koyup yola devam etti | Video 03.04.2021 | 00:46
Akıncı 14. bölüm... Ben bu görevi hak etmiyorum! 04:35
Akıncı 14. bölüm... "Ben bu görevi hak etmiyorum!" 02.04.2021 | 23:45
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video 01:30
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video 02.04.2021 | 23:32
Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı | Video 01:26
Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı | Video 02.04.2021 | 23:24

Son dakika haberi: Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte Türkiye'de 58 il kırmızıya bürünmüştü. Alınan yeni tedbirlerle artış kontrol altına alınmaya çalışırken, vatandaşlarda güncel koronavirüs verilerini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı! İşte tabloda vaka ve vefat sayıları.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA