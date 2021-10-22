Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi | Video
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları kapsamında, dün Tunceli’de 2, bugün Siirt’te 4 olmak üzere toplam 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.