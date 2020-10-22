Video Haber Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu | Video

Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu | Video

Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu | Video
22.10.2020 | 01:16

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İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özel operasyon timleri tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Suriye'deki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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