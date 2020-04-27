Son dakika: İsveç'ten ambulans uçakla getirilen corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in tedavisinde flaş gelişme | Video
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Son dakika haberi... İsveç'te tedavi edilmeyen corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken, kızı Leyla Gülüşken'in çağrısı üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emrullah Gülüşken, kızı Leyla Gülüşken'i telefonla arayarak tedavi sürecinin başlatıldığını belirtmişti. Muhabir Mert Hacıalioğlu, canlı yayınla; Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Leyla Gülüşken'in corona virüsü hastası babası Emrullah Gülüşken'in tedavisindeki son durumu paylaştı...