Son Dakika: Kabine toplantısı kararları açıklanıyor! Yasaklar ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Maske kararı çıktı mı? İşte canlı yayın | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor. Başta sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranlar, internet kafeler, havuzlar ve halı sahalar ile okulların akıbeti olmak üzere pek çok konu ile ilgili sorular bugün yanıt buluyor. Vatandaşlar, yasaklar kalktı mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı gibi soruların yanıtını araştırıyor. Aşağıda yer alan ekran ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve kabine toplantısı kararlarını canlı olarak A Haber üzerinden izleyebilirsiniz.
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