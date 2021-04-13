SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları canlı yayın izle!

Son dakika haberleri... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ile yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Koronavirüs pandemisi tedbirleri gündemi ile taplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında duyuracak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'ndan ilk görüntüler... 'Kabine Toplantısı Karaları' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın açıklamalarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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