Video Haber Son dakika! Kademeli normalleşme başlıyor! Yüz yüze ve uzaktan eğitimde detaylar belli oldu | Video

Son dakika! Kademeli normalleşme başlıyor! Yüz yüze ve uzaktan eğitimde detaylar belli oldu | Video

Son dakika! Kademeli normalleşme başlıyor! Yüz yüze ve uzaktan eğitimde detaylar belli oldu | Video
16.05.2021 | 11:12

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İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemine ilişkin uygulamaları açıkladı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

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