Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tutmuştur... | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır.HP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi. Bahçeli'nin son dakika açıklamalarının ayrıntıları şöyle...