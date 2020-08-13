Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tutmuştur... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
06:00
01:09
01:24
01:27
03:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Döviz kurları' mesajı | Video 13.08.2020 | 13:25
13:00
01:37
01:56
01:12
27:12
10:31
09:25
05:24
00:15
00:15
01:07
Tapu çetesine şafak baskını | Video 13.08.2020 | 10:12
00:59
00:41
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır.HP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi. Bahçeli'nin son dakika açıklamalarının ayrıntıları şöyle...