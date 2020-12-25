Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze sınavlar ertelendi | Video

Karne notu için gerçekleştirilmesi planlanan yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni tarih, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Karne notunun verilebilmesi için gerçekleştirilmesi planlan yüz yüze sınavlar, sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.