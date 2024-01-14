Video Haber SON DAKİKA | MİT Suriye'de terör hedeflerini vurdu: İşte operasyondan ilk görüntüler
SON DAKİKA | MİT Suriye'de terör hedeflerini vurdu: İşte operasyondan ilk görüntüler

SON DAKİKA | MİT Suriye'de terör hedeflerini vurdu: İşte operasyondan ilk görüntüler

14.01.2024 | 19:46

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK hedeflerini vurdu. Düzenlenen operasyonda 23 terör hedefi imha edildi. İşte SİHA destekli nokta operasyona ait görüntüler...

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