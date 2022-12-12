Video Haber SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu | Video
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu | Video

SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu | Video

12.12.2022 | 10:09

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayarak teslim olan 4 teröristin görüntülerini yayınladı.

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