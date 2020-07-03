Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı tarihleri açıklandı | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle Mart ayının ardından okullar uzunca bir süre uzaktan eğitime geçmişti. Telafi eğitimlerin gerçekleşeceği ve dönemin önce başlayacağı söylenmişti. 31 Ağustos tarihinde okula başlayacak kapanma tarihi ise 18 Haziran 2021 olacak. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilk yarıyıl tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.