SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını son günlerde etkisini artırmış ve alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağını açıkladı. Alınan bu kararla birlikte vaka ve vefat sayılarının istenilen seviyelere gelmesi hedeflenirken, Sağlık Bakanlığı 28 Nisan tarihine ait koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel koronavirüs vefat ve vaka sayıları...