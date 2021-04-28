SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
00:45
01:17
00:45
06:35
01:01
00:44
Başkan Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti | Video 28.04.2021 | 18:41
02:27
SON DAKİKA: Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler | Video 28.04.2021 | 18:37
03:03
03:33
İYİ Parti’de istifa şoku | Video 28.04.2021 | 16:19
04:18
Hıncal Uluç | Aşım sayesinde virüsle iyi geçiniyoruz!.. 28.04.2021 | 16:05
04:04
Kerem Alkin | Draghi’nin ‘yağcılığı’nın perde arkası 28.04.2021 | 15:25
03:07
Dilek Güngör | Kripto botlar… 28.04.2021 | 14:21
05:48
Şebnem Bursalı | Kobani değil vicdan davası 28.04.2021 | 14:02
01:37
00:29
40 bin liralık ziynet eşyası çalmışlardı! Yakalandılar 28.04.2021 | 13:29
04:26
Melih Altınok | Bu daha tam kapanma değilmiş, ona göre! 28.04.2021 | 13:27
05:30
Yavuz Donat | Korona ile organize mücadele 28.04.2021 | 13:24
02:14
03:16
Engin Ardıç | Asıl ne yapabilirler 28.04.2021 | 11:21
Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını son günlerde etkisini artırmış ve alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağını açıkladı. Alınan bu kararla birlikte vaka ve vefat sayılarının istenilen seviyelere gelmesi hedeflenirken, Sağlık Bakanlığı 28 Nisan tarihine ait koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel koronavirüs vefat ve vaka sayıları...