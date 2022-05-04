Video Haber Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama | Video
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama | Video

Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama | Video

04.05.2022 | 01:23

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Son dakika bilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Sessiz İstila isimli provokatif filmle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada ilgili video içeriğinde göçmenler ve sığınmacılar hakkında bilgileri manipüle edip çarpıtan H.K ve H.D. isimli kişilerin yakalandığı ve haklarında işlem başlatıldığı ifade edildi.

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