Video Haber SON DAKİKA | TSK 'uçan kale'yi gönderdi! Afganistan'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video

SON DAKİKA | TSK 'uçan kale'yi gönderdi! Afganistan'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video

SON DAKİKA | TSK 'uçan kale'yi gönderdi! Afganistan'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video
18.08.2021 | 17:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video 01:52
Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video 18.08.2021 | 18:07
SON DAKİKA | TSK ’uçan kale’yi gönderdi! Afganistan’daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video 02:26
SON DAKİKA | TSK 'uçan kale'yi gönderdi! Afganistan'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video 18.08.2021 | 17:44
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Afganistan açıklaması | Video 04:12
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Afganistan" açıklaması | Video 18.08.2021 | 16:39
Son dakika! Afrin’de hain saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti | Video 00:56
Son dakika! Afrin'de hain saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 16:33
Başkan Erdoğan karşıladı: Etiyopya Başbakanı Ankara’da | Video 04:48
Başkan Erdoğan karşıladı: Etiyopya Başbakanı Ankara'da | Video 18.08.2021 | 16:17
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? | Video 01:57
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? | Video 18.08.2021 | 11:49
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi | Video 02:25
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi | Video 18.08.2021 | 10:59
Kabil’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a geldi | Video 03:18
Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video 18.08.2021 | 10:59
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 01:53
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 18.08.2021 | 08:53
Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti! | Video 00:29
Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz! Burak Özçivit oğluyla at çiftliğini ziyaret etti! | Video 17.08.2021 | 23:53
SON DAKİKA | 17 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:24
SON DAKİKA | 17 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 17.08.2021 | 23:49
Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli’nin duygulandıran diyaloğu | Video 01:29
Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu | Video 17.08.2021 | 21:56
Lucas Fernando’dan Beşiktaş’a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 00:38
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
Afganistan’daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video 09:38
Afganistan'daki 20 yıllık savaş 20 günde bitti! Peki, bundan sonra ne olacak? | Video 17.08.2021 | 20:28
İstanbul Ataşehir’de katledilmişti: Sibel Koçan cinayetinde sıcak gelişme! | Video 01:43
İstanbul Ataşehir'de katledilmişti: Sibel Koçan cinayetinde sıcak gelişme! | Video 17.08.2021 | 20:43
Marcao’dan özür açıklaması geldi! Her karara saygı duyarım... | Video 02:04
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video 17.08.2021 | 19:18
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 03:02
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 17.08.2021 | 19:15
Son dakika! Taliban’dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video 01:29
Son dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video 17.08.2021 | 18:23
Taliban’ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan’a döndü | Video 02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'de bulunan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Afganistan'da bulunan yaklaşık 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA