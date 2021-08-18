SON DAKİKA | TSK 'uçan kale'yi gönderdi! Afganistan'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video 18.08.2021 | 18:07
02:26
04:12
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Afganistan" açıklaması | Video 18.08.2021 | 16:39
00:56
Son dakika! Afrin'de hain saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 16:33
04:48
Başkan Erdoğan karşıladı: Etiyopya Başbakanı Ankara'da | Video 18.08.2021 | 16:17
01:57
00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
02:25
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi | Video 18.08.2021 | 10:59
03:18
Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video 18.08.2021 | 10:59
01:53
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 18.08.2021 | 08:53
00:29
01:24
01:29
00:38
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
09:38
01:43
02:04
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video 17.08.2021 | 19:18
03:02
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 17.08.2021 | 19:15
01:29
02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'de bulunan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Afganistan'da bulunan yaklaşık 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağıyla Kabil'den ayrıldı.