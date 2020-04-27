Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası ve ölü sayısı (27 Nisan 2020 Pazartesi) güncel rakamları açıklandı | Video

Son dakika haberi... Türkiye'de son açıklanan rakamlara göre corona virüsü (Covid 19) hastalığından iyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti! Türkiye'de corona virüsü tespit edilen hasta sayısı 2357 olurken iyileşen hasta sayısı 3558 olarak açıklandı. 27 Nisan 2020 Pazartesi günü ilk saatleri itibarı ile Türkiye'de corona virüsü hastalığından ölenlerin sayısı 99 oldu.

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