Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası ve ölü sayısı (27 Nisan 2020 Pazartesi) güncel rakamları açıklandı | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:11
"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız" 27.04.2020 | 16:07
01:11
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ilk görüntüler | Video 27.04.2020 | 15:48
02:51
16:08
İslam'ın hükümlerinden rahatsız oldular | Video 27.04.2020 | 14:53
01:56
90 yaşında korona virüsünü yendi, alkışlarla taburcu oldu | Video 27.04.2020 | 14:45
02:10
01:34
00:36
Antalya'da vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı | Video 27.04.2020 | 13:19
03:31
"Türkiye 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacak" | Video 27.04.2020 | 12:51
03:54
"E-muhtıraya direniş dönüm noktasıydı" | Video 27.04.2020 | 12:47
23:47
03:12
04:54
İşte corona virüsüyle mücadelenin kalbi: Günde 40 bin... | Video 27.04.2020 | 12:00
02:28
02:01
Rize'de Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada | Video 27.04.2020 | 11:03
01:32
Rize'de Ayder Yaylası'na Nisan ayında kar yağdı | Video 27.04.2020 | 10:52
03:28
00:32
01:18
Son dakika haberi... Türkiye'de son açıklanan rakamlara göre corona virüsü (Covid 19) hastalığından iyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti! Türkiye'de corona virüsü tespit edilen hasta sayısı 2357 olurken iyileşen hasta sayısı 3558 olarak açıklandı. 27 Nisan 2020 Pazartesi günü ilk saatleri itibarı ile Türkiye'de corona virüsü hastalığından ölenlerin sayısı 99 oldu.TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ GÜNCEL ANLIK RAKAMLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN