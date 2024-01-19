Video Haber Son Dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Son Dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı

Son Dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı

19.01.2024 | 00:53

Son Dakika...Türkiye uzay yolculuğu hayalini gerçeğe dönüştürdü. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk başladı. İşte o tarihi anlar...

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