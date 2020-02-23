Son dakika! Van Başkale'deki deprem dehşeti kamerada: 7 ölü, enkaz altına kalanlar var | Video

Son dakika haberi... 5,9'luk deprem Van Başkale'yi vurdu! İran'da meydan gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hasar yol açtı. Van'ın Başkale ilçesinde de 5,9'luk depremin etkisiyle yıkılan yapılar 7 kişinin ölümüne sebep olurken enkaz altına kalanlar olduğu bildirildi. Van Başkale'de ki 5,9'luk deprem dehşetinin görüntüleri ve enkazlardan ilk olay yeri görüntüleri kamerada...