Video Haber Son Dakika: Van'da düşen keşif gözlem uçağımızın kara kutusuna ulaşıldı | Video

Son Dakika: Van'da düşen keşif gözlem uçağımızın kara kutusuna ulaşıldı | Video

Son Dakika: Van'da düşen keşif gözlem uçağımızın kara kutusuna ulaşıldı | Video
16.07.2020 | 11:05

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Son Dakika Haberi... Van'da keşif gözlem görevi icra ederken kaza kırıma uğrayan uçağımızın kara kutusuna ulaşıldı.

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