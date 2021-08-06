Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video
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Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video 06.08.2021 | 01:44
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Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video 06.08.2021 | 01:42
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.