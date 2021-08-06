Video Haber Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video

Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video

Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video
06.08.2021 | 01:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video 02:11
Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video 06.08.2021 | 01:44
Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video 01:47
Son dakika! Yeni Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer oldu | Video 06.08.2021 | 01:42
MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı | Video 00:13
MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı | Video 06.08.2021 | 00:30
Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü | Video 00:39
Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü | Video 06.08.2021 | 00:18
Aydın’da orman yangını | Video 00:41
Aydın'da orman yangını | Video 05.08.2021 | 23:28
Isparta’da alevlerle mücadele | Video 01:22
Isparta'da alevlerle mücadele | Video 05.08.2021 | 23:25
SON DAKİKA HABERİ: Konya’da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video 01:27
SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı | Video 05.08.2021 | 23:08
CHP’li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü | Video 02:23
CHP'li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü | Video 05.08.2021 | 22:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli açıklamalar | Video 13:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video 05.08.2021 | 21:35
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklamalar | Video 14:16
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklamalar | Video 05.08.2021 | 21:21
Başkan Erdoğan’a ’Benim varım yoğum o traktör’ demişti! Yanan traktörünün yerine yenisi 5 günde gönderildi... | Video 01:42
Başkan Erdoğan'a 'Benim varım yoğum o traktör' demişti! Yanan traktörünün yerine yenisi 5 günde gönderildi... | Video 05.08.2021 | 21:06
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz | Video 15:20
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz | Video 05.08.2021 | 20:54
SON DAKİKA | 5 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:27
SON DAKİKA | 5 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 05.08.2021 | 20:44
Uluslararası Aşı İşbirliği Forumunda Bakan Koca’dan “Fikri Mülkiyet” çağrısı | Video 02:26
Uluslararası Aşı İşbirliği Forumunda Bakan Koca’dan “Fikri Mülkiyet” çağrısı | Video 05.08.2021 | 20:33
Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 01:45
Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 05.08.2021 | 19:07
Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video 02:26
Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video 05.08.2021 | 18:12
Konya’da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 02:09
Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 05.08.2021 | 18:41
Milli Güvenlik Kurulu toplandı | Video 01:40
Milli Güvenlik Kurulu toplandı | Video 05.08.2021 | 18:31
Yangın söndürme operasyonları nasıl yürütülüyor? İşte yangınlarla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve yeni teknolojiler | Video 08:01
Yangın söndürme operasyonları nasıl yürütülüyor? İşte yangınlarla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve yeni teknolojiler | Video 05.08.2021 | 17:52
Okan Müderrisoğlu | Sığınmacı... Göçmen... Mülteci... Ve arkasındaki hesaplar! 03:32
Okan Müderrisoğlu | Sığınmacı... Göçmen... Mülteci... Ve arkasındaki hesaplar! 05.08.2021 | 17:08

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA