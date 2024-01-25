Video Haber SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi

SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi

25.01.2024 | 20:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi.

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