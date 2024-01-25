SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi.
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