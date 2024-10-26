STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz MİLGEM’i anlattı "Yerlilik oranı yüzde 80’lerin üzerine çıkmış vaziyette"
MİLGEM projesi çerçevesinde, 7 tane İstif Sınıfı Fırkateynin inşası devam ediyor. Yerli imkanlarla inşa edilen milli gemilerde Türk firmalarının teknolojileri kullanıyor. Gemiler hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “MİLGEM Projemizin ilk gemisinde, yani Ada Sınıfının birinci gemisinde yüzde 20 civarı olan yerlilik oranı 5. gemimiz TCG İSTANBUL ile yüzde 80’lerin üzerine çıkmış vaziyette” dedi.
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