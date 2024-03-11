Video Haber Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

11.03.2024 | 00:11

Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam ilk teravih namazı kılındı. İstanbul’daki vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile beraber Sultanahmet Cami’ne gitti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 07:19
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:11
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 09:37
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:11
Frankfurt’un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 08:08
Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:10
Tekirdağ’da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 00:30
Tekirdağ'da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 11.03.2024 | 00:11
Edirne’de Ramazan’ın ilk Teravih namazı kılındı 01:02
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:10
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 03:12
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 11.03.2024 | 00:10
Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı 00:42
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı 10.03.2024 | 21:50
Aladağlar’da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti 03:18
Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti 10.03.2024 | 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı 10.03.2024 | 19:08
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 32:29
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 10.03.2024 | 18:32
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul’a yeni metro hattı | Video 04:39
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video 10.03.2024 | 17:10
Başkan Erdoğan: İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı 52:47
Başkan Erdoğan: "İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı" 10.03.2024 | 15:04
DEM Parti’den küstah sözler! Türkiye ve Kürdistan’ı adım adım dolaşıyoruz | Video 00:31
DEM Parti'den küstah sözler! "Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" | Video 10.03.2024 | 10:23
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 01:47
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 10.03.2024 | 09:27
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 00:42
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 10.03.2024 | 09:27
İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın’ tepkisi | VİDEOHABER 01:45
İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın' tepkisi | VİDEOHABER 09.03.2024 | 17:36
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 43:33
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 09.03.2024 | 16:40
Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak | Video 09:41
Murat Kurum: "İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" | Video 09.03.2024 | 15:22
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuştu | Video 28:30
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu | Video 09.03.2024 | 13:44
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video 00:41
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video 09.03.2024 | 13:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA