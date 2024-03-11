Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam ilk teravih namazı kılındı. İstanbul’daki vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile beraber Sultanahmet Cami’ne gitti.
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