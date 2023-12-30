Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı | Video

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. ve A.Y. isimli 2 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.