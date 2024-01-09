TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Fetih'in sembollerinden birisi olarak İstanbul'un altın ebedi simgelerinden birisi olan Fatih Camii'ndeki hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum"açıklamasında bulundu.
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