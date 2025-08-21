"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darp etti
Aksaray'da park içerisinde "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık atıp yardım isteyen kadın mahalleyi ayağa kaldırırken, kendisine yardıma koşanları itip kakıp tekmeyle darp etti.
