Tele 1'de skandal sözler! YSK Başkanı Ahmet Yener'in imam hatipli olması Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ı rahatsız etti
CHP tarafından fonlanan Tele 1'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program ortağı Emre Kongar, YSK Başkanlığına seçilen Ahmet Yener ve kardeşi üzerinden imam hatip liselerine nefret kustu. Yener kardeşlerin eğitim hayatlarını araştırdıklarını söyleyen ikili, "İyi bir eğitim almış olabilirler" kılıfına sığınıp, iki ismin de görevlere iktidar eliyle tırmandırıldığını öne sürdü. 28 Şubat dönemini aratmayan bir algıyla yaşananları sorgulayan Yanardağ, "İmam hatiplilerin görev aldığı böyle bir model oluşmaya başladı" ifadelerini kullandı..
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