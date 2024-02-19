TEM'den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, 2012 yılı Adli Yargı Yazılı Yarışma sınavına hazırlanan, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir şahıslar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, operasyonel hatlar kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri tespit edildi.
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