Terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden ‘Pençe-Kilit’ operasyonunda 17 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya ait toplam 1043 adet silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Ele geçirilen silahların yer aldığı bir video yayımlayan MSB, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verdi:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam 1043 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi."