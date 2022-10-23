Video Haber Terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi | Video
Terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi | Video

Terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi | Video

23.10.2022 | 12:59

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden ‘Pençe-Kilit’ operasyonunda 17 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya ait toplam 1043 adet silahın ele geçirildiğini bildirdi.

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Ele geçirilen silahların yer aldığı bir video yayımlayan MSB, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verdi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam 1043 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi."

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