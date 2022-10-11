TOKİ ilk evim arsa başvuruları başladı! TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları, ödeme planı | Video
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TOKİ arsa başvurusu dün itibarıyla başladı. Milyonlarca kişi, "TOKİ arsa başvuru şartları, TOKİ arsa yerleri, arsa fiyatları ne olacak" sorusuna yanıt ararken detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası netleşti. Öte yandan TOKİ arsaların yapılacağı yerleri ilçe ilçe yenileyerek yayımladı.