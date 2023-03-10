Video Haber Trabzon'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı | Video
Trabzon'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı | Video

Trabzon'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı | Video

10.03.2023 | 22:43

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bu akşam Karadeniz Sahil Yolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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