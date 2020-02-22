TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video

İstanbul'un nüfusuyla ilgili TÜİK'in hazırladığı rapora göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı. Megakent İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul nüfusunun verilerine göre birinci sırada Sivas yer alıyor.