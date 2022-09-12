Tunç Soyer’den sonra İBB meclisi CHP grubu da Osmanlı'ya saldırdı | Video

İBB Meclisi’nde CHP meclis üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi Osmanlı’ya saldırdı. Sultan Vahdettin’i ihanetle suçlayan CHP’lilere AK Parti grubu sert tepki gösterdi. CHP grubunun Sultan Vahdettin’i İngilizlere teslim olduğunu ve Türkiye’deki İslamcıların İngiltere’nin emriyle hareket ettiğini ima etmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “İBB Meclisi'nde ‘Vahdettin haindir’ diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar ‘İzmir'de düşmanı denize döktük’ derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil.”