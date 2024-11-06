Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz...

Yerli ve milli teknolojilerimiz sınır güvenliğimizi nasıl sağlıyor? Hangi teknolojiler Türkiye - İran sınırında güvenliğimizi sağlamaya yardımcı oluyor? İşte Türkiye - İran sınırında güvenliğimizi sağlayan önlemler...