Video Haber Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz...
Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz...

Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz...

06.11.2024 | 15:43

Yerli ve milli teknolojilerimiz sınır güvenliğimizi nasıl sağlıyor? Hangi teknolojiler Türkiye - İran sınırında güvenliğimizi sağlamaya yardımcı oluyor? İşte Türkiye - İran sınırında güvenliğimizi sağlayan önlemler...

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