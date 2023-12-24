Türkiye, kahraman şehitlerini böyle uğurladı | Video

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 kahraman askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenazesi Gaziantep’e, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın cenazesi Yozgat’a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın cenazesi Mardin’in Kızıltepe ilçesine, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi Manisa’ya, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın cenazesi Elazığ’a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın cenazesi Çorum’a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü. Kahraman Şehitler için memleketlerinde tören düzenlendi