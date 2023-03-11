Video Haber Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin "deprem siyaseti" tepki çekiyor! | Video
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin

Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin "deprem siyaseti" tepki çekiyor! | Video

11.03.2023 | 16:58

Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin "deprem siyaseti" tepki çekiyor!

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