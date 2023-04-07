Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video
“Kayıp Yıllar” bölümünde bugün 1971 koalisyon hükümeti ele alındı. 1965-1971 yılları arasında Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. Aslında 1960’lı yılların sonlarına doğru ise krizler çıkmaya başladı. Ordu tekrar siyasi müdahalelerde bulundu. Tarihler 12 Mart 1971’e geldiğinde artık ordu resmen iktidara son verdi. Süleyman Demirel istifa etti, ardından ise Nihat Erim başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Tekrar bir koalisyon dönemi yaşandı.
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