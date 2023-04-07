Video Haber Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video

Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video

07.04.2023 | 16:22

“Kayıp Yıllar” bölümünde bugün 1971 koalisyon hükümeti ele alındı. 1965-1971 yılları arasında Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. Aslında 1960’lı yılların sonlarına doğru ise krizler çıkmaya başladı. Ordu tekrar siyasi müdahalelerde bulundu. Tarihler 12 Mart 1971’e geldiğinde artık ordu resmen iktidara son verdi. Süleyman Demirel istifa etti, ardından ise Nihat Erim başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Tekrar bir koalisyon dönemi yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video 11:01
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video 07.04.2023 | 16:22
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul etti | Video 00:56
Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti | Video 07.04.2023 | 16:15
Mehmet Barlas | Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK’nın talimatı mı? | Video 04:35
Mehmet Barlas | Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı? | Video 07.04.2023 | 15:47
Melih Altınok | Canan Hanım’ın hisleri 02:53
Melih Altınok | Canan Hanım'ın hisleri 07.04.2023 | 15:44
Hilal Kaplan | ABD’yi bekleyen Trump fırtınası 03:54
Hilal Kaplan | ABD'yi bekleyen Trump fırtınası 07.04.2023 | 15:41
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 05:26
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 07.04.2023 | 15:34
Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, EYT aylıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı | Video 05:30
Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, EYT aylıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı | Video 07.04.2023 | 15:13
Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video 01:07
Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video 07.04.2023 | 15:16
TOGG’dan yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı: Bizi izlemeye devam edin | Video 00:53
TOGG’dan yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı: "Bizi izlemeye devam edin" | Video 07.04.2023 | 14:01
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Başakşehir - Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! | Video 00:25
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Başakşehir - Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! | Video 07.04.2023 | 13:33
7’li koalisyonda kontenjan krizi! Kılıçdaroğlu’ndan kim kaç vekil istiyor? Hangi partiler CHP listesinden girecek? | Video 02:43
7’li koalisyonda kontenjan krizi! Kılıçdaroğlu'ndan kim kaç vekil istiyor? Hangi partiler CHP listesinden girecek? | Video 07.04.2023 | 13:19
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ortak açıklama! | Video 01:02:05
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ortak açıklama! | Video 07.04.2023 | 13:03
Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var | Video 16:01
Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov'dan Batı'ya sert suçlama: "Rusya'dan sonra Çin var" | Video 07.04.2023 | 13:02
Bingöl’deki 4.5’lik deprem Elazığ’da da hissedildi | Video 00:28
Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video 07.04.2023 | 11:54
AK Parti ve DSP’den ortak açıklama! Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük | Video 08:43
AK Parti ve DSP'den ortak açıklama! "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük" | Video 07.04.2023 | 11:45
Milli Eğitim Bakanı Özer MEB’in İstanbul’daki ilk moda akademisini ziyaret etti | Video 02:15
Milli Eğitim Bakanı Özer MEB'in İstanbul'daki ilk moda akademisini ziyaret etti | Video 07.04.2023 | 11:32
Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri A Haber’e konuştu: Müslümanlar haklarından mahrum edilemez | Video 02:29
Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri A Haber’e konuştu: "Müslümanlar haklarından mahrum edilemez" | Video 07.04.2023 | 11:32
AK Parti’den DSP’ye ziyaret | Video 02:36
AK Parti'den DSP'ye ziyaret | Video 07.04.2023 | 11:09
Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü! Ekonomik yükü çok ağır olur | Video 00:58
Kılıçdaroğlu’nun 'bedava konut' algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü! "Ekonomik yükü çok ağır olur" | Video 07.04.2023 | 10:37
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video 01:41
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video 07.04.2023 | 10:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA