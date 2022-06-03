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Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı | Video 03.06.2022 | 00:22
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa'da yaptığı konuşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP’li Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.