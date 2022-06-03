Video Haber Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı | Video
Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı | Video

Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı | Video

03.06.2022 | 00:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Veli Ağbaba CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı | Video 02:24
Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı | Video 03.06.2022 | 00:22
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 03:46
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 02.06.2022 | 23:14
Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır | Video 01:10
Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu'nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır | Video 02.06.2022 | 21:49
Milli Savunma Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! | Video 01:24
Milli Savunma Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! | Video 02.06.2022 | 18:41
Bakan Kurum Sıfır Noktası sergisinin açılışını yaptı | Video 05:25
Bakan Kurum "Sıfır Noktası" sergisinin açılışını yaptı | Video 02.06.2022 | 18:23
CHP’li Edirne Belediyesi’nde mide bulandıran tecavüz iddiası! Selzede kadına yardıma giden belediye görevlisi... | Video 05:42
CHP’li Edirne Belediyesi’nde mide bulandıran tecavüz iddiası! Selzede kadına yardıma giden belediye görevlisi... | Video 02.06.2022 | 15:32
Haşmet Babaoğlu | Anlasak iyi olurdu 02:55
Haşmet Babaoğlu | Anlasak iyi olurdu 02.06.2022 | 16:16
Okan Müderrisoğlu | Bir siyaset ve ekonomi okuması: Nalıncı keseri, testere farkı! 04:30
Okan Müderrisoğlu | Bir siyaset ve ekonomi okuması: "Nalıncı keseri, testere farkı!" 02.06.2022 | 16:14
Başkan Erdoğan: İHA’larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz | Video 35:57
Başkan Erdoğan: "İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz" | Video 02.06.2022 | 15:29
Engin Ardıç | Yol alamıyorlar 03:24
Engin Ardıç | Yol alamıyorlar 02.06.2022 | 15:29
Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ’Dünya Ortak Evimiz’ kitabının tanıtımı yapıldı | Video 03:14
Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımı yapıldı | Video 02.06.2022 | 14:39
Son dakika: Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi 02:15
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi 02.06.2022 | 14:06
Taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:50
Taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.06.2022 | 11:22
Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.06.2022 | 10:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı! O anlar kamerada | Video 00:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı! O anlar kamerada | Video 02.06.2022 | 09:51
Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad’a roketatarlı saldırı... | Video 01:50
Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'a roketatarlı saldırı... | Video 02.06.2022 | 00:47
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 00:24
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 02.06.2022 | 00:40
CHP’den Başkan Erdoğan’ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 06:57
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 01.06.2022 | 23:52
CHP’den Başkan Erdoğan’ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 07:10
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video 01.06.2022 | 23:47
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 02:26
SABAH gündeme getirmişti: Başkan Erdoğan ‘Babamızı kurtarın’ çağrısına cevapsız kalmadı! | Video 01.06.2022 | 21:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa'da yaptığı konuşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP’li Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA