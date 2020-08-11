Yolcu maskeyi yere böyle fırlattı! Beyoğlu'nda maskesiz yolcu alan taksici ceza kesilince polise tepki gösterdi! | Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi?nde oluşturulan noktalarda yayalar ve araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Dolapdere Caddesi'nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle 285 TL ceza kesildi. Taksici görevini yapan polis memurlarına tepki gösterirken, maske verilen kadın yolcu bir süre sonra maskeyi çıkararak yere fırlattı.