Yolcu maskeyi yere böyle fırlattı! Beyoğlu'nda maskesiz yolcu alan taksici ceza kesilince polise tepki gösterdi! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Sakarya’da orman yangını! | Video 11.08.2020 | 16:40
00:57
00:48
01:29
Corona virüse karşı yerli aşı 2021 yılı başında insanlığa sunulacak | Video 11.08.2020 | 15:14
02:13
02:03
02:08
Son Dakika | Yunan yönetiminde yeni NAVTEX paniği | Video 11.08.2020 | 13:51
02:05
00:18
01:28
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma çıktı! 1 kişi öldü | Video 11.08.2020 | 13:00
21:13
02:23
04:27
İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video 11.08.2020 | 12:01
06:31
06:31
Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 11.08.2020 | 11:22
02:29
00:22
Motosikletli magandaya ceza yağdı | Video 11.08.2020 | 10:58
00:37
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 34 gözaltı | Video 11.08.2020 | 10:18
00:15
Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu | Video 11.08.2020 | 10:13
00:59
Eser Yenenler'den annesine soru: Ben neden şişmanım? | Video 11.08.2020 | 09:54
Koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi?nde oluşturulan noktalarda yayalar ve araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Dolapdere Caddesi'nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle 285 TL ceza kesildi. Taksici görevini yapan polis memurlarına tepki gösterirken, maske verilen kadın yolcu bir süre sonra maskeyi çıkararak yere fırlattı.