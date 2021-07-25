YPG/PKK Afrin'i vurdu | Video

Suriye'nin kuzeyinde önceki gün Mehmetçiğe saldıran PKK/YPG'li teröristler bugün de Afrin şehir merkezine roket saldırısı düzenledi. 5 roketin isabet ettiği Afrin'de Beyaz Baretliler'e ait sivil savunma merkezi de isabet aldı. Şehrin farklı noktalarına düşen füzelerin ardından sağlık ekipleri ve sivil savunma ekipleri çalışmalara başladı. Henüz bombardımanın neden olduğu ölü ve yaralı sayıları açıklanmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) El Bab'ın batısında bir kirpi aracına yapılan saldırı sonrasında El Bab'ın batısında yer alan Tel Rıfat ve doğusunda bulunan Menbiç'de terör örgütü hedeflerini ateş altına aldı. Menbiç- Tel Rıraf Hattında da Suriye Milli Ordusu (SMO) ile PKK/YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Halen devam eden çatışmalar da SMO askerleri Hazvan cephesinde daha önceden tespit edilen terör hedeflerini şu anda grad füzeleri ile vuruyor.