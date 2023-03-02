Yunanistan’daki tren kazasında can kaybı 38’e yükseldi | Video

Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 38’e yükselirken, kazanın ardından başkent Atina ve Selanik’te sokaklar karıştı. Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpıştığı kazada can kaybı arttı. Yunanistan İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği aktarılarak, yaralanan 72 kişiden 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 57'sinin hastanelerde tedavi altında olduğu ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini aktaran itfaiye, 24 araçla en az 72 itfaiyecinin olay yerinde olduğunu belirtti. Yunanistan Polis Sözcüsü Constantia Dimoglidou ise, hayatını kaybedenlerin teşhis etmek için DNA örneklerinin kullanıldığını aktardı.