Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
30:58
01:09
Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi | Video 03.01.2023 | 15:56
35:10
01:47
03:13
Okan Müderrisoğlu | Müthiş takasta düğümü Türkiye'nin duruşu çözdü 03.01.2023 | 14:02
16:49
02:04
Çavuşoğlu, dünyaca ünlü futbolcu Pele’nin cenaze törenine katıldı | Video 03.01.2023 | 00:16
00:19
02:01
Suudi Arabistan’da bir kişi sel sularına kapıldı | Video 02.01.2023 | 23:54
03:43
01:08
00:49
Dur' ihtarına uymayan araç, polis otosunu kazaya sürükledi | Video 02.01.2023 | 20:01
45:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 02.01.2023 | 18:13
08:30
08:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim tarihi açıklaması | Video 02.01.2023 | 18:27
06:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten terörle mücadele açıklaması | Video 02.01.2023 | 18:23
02:54
03:39
Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 02.01.2023 | 17:59
04:11
Kerem Alkin | 'Çok taraflılık' ilkesinin 2023 sınavı 02.01.2023 | 16:30
02:55
Mehmet Barlas | Erdoğan 2023'e hızlı girdi 02.01.2023 | 16:27
MSB: Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan?a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.