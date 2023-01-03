Video Haber Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi | Video
Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi | Video

Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edildi | Video

03.01.2023 | 15:56

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MSB: Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan?a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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